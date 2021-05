SARONNO – “Il circolo di Fratelli d’Italia Italo Balbo del saronnese sarà presente in piazza, tra la gente, nel prossimo fine settimana allestendo un gazebo che rispetti tutte le norme igienico sanitarie anti-covid previste, per tutti coloro che vorranno entrare a far parte del nostro partito che è sempre più in crescita, e sottoscrivere le proposte di legge che a livello nazionale stiamo portando avanti”.

Inizia così la nota diffusa nelle ultime ore dai militanti del partito di Giorgia Meloni a Saronno.

“Aspettiamo tutti i cittadini in piazza Avis sabato 8 nel pomeriggio e domenica 9 durante la mattina. Sarà un momento anche di confronto e approfondimento relativamente ai principali temi nazionali e locali, per dimostrare che Fratelli d’Italia c’è, che Fratelli d’Italia cresce e che la coerenza paga sempre”

E concludono: “Raccomandiamo a tutti coloro che vorranno venirci a trovare di farlo nell’assoluto rispetto delle norme previste per la lotta alla pandemia”

(foto d’archivio)

06052021