SARONNO – Arriva dalla pagina Facebook dell’evento la notizia che la tradizionale processione da Saronno a Limbiate quest’anno non si terrà.

Gli organizzatori spiegano che proprio a causa della pandemia “anche per quest’anno non sarà possibile” effettuare la processione di popolo da Limbiate a Saronno.

In ogni caso sarà organizzato un momento di preghiera e riflessione per permettere comunque ai fedeli di rinnovare lo spirto del pellegrinaggio.

A guidare la preghiera saranno le parole ‘Con cuore di padre’: “Riprenderemo e mediteremo la lettera apostolica di Papa Francesco ‘Patris Corde’ nel 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe come Patrono della Chiesa Universale”

Nelle prossime settimane saranno pubblicate le modalità di realizzazione e partecipazione al momento di preghiera (secondo le normative vigenti). Nelle chiese delle 5 parrocchie di Limbiate sono già disponibili le scatole dove lasciare i biglietti con le proprie intenzioni di preghiera, nei prossimi giorni sarà aperta la apposita pagina sul sito web del pellegrinaggio.

07052021