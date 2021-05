SARONNO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio odierno, venerdì, in via Novara, la trafficata arteria che dalla periferia porta verso il centro di Saronno. Il sinistro si è verificato alle 18 quando un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo ed è caduto sull’asfalto. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi, i passanti hanno dato l’allarme ed è subito arrivata una ambulanza della Croce rossa saronnese il cui equipaggio ha chiesto poi il supporto anche dell’elisoccorso, decollato da Milano ed atterrato in un terreno delle vicinanze con il proprio personale medico che ha dunque affiancato i soccorritori della Cri. Le condizioi del ferito sono state stabilizzate: si tratta di un uomo di 53 anni, che è stato infine trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Circolo di Varese. Ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Sono ora in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’incidente è accaduto nel tratto del rettilineo vicino alla rotonda all’incrocio con viale Lazzaroni.

