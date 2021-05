CARONNO PERTUSELLA – Oggi venerdì 7 maggio dalle 10 e per tempo illimitato collegandosi al canale youtube del comune di Caronno Pertusella sarà possibile assistere al secondo dei cinque appuntamenti dedicati a Dante Alighieri. Il titolo dell’appuntamento è “Lettura dal canto XI del Purgatorio. Dante, Giotto, Cimabue e l’instabile vetta dell’arte”

“La tecnica della miniatura, in cui eccelse il protagonista del brano – spiegano gli organizzatori – Oderisi da Gubbio, impreziosì presto anche i codici manoscritti della Divina Commedia, di cui “sfoglieremo” qualche pagina scelta. Cercheremo poi di capire come e perché Cimabue, come afferma Oderisi, sia stato presto superato dall’allievo, Giotto di Bondone. Ma, soprattutto, vedremo quale sottile trama unisce il suo capolavoro pittorico, la Cappella degli Scrovegni a Padova, e il capolavoro poetico di Dante.”

L’incontro successivo si terrà venerdì 14 maggio e tratterà l’inno alla vergine di San Bernardo e la visione di Dio. Si ricorda che è sempre possibile vedere la puntata precedente sul canale youtube del comune di Caronno Pertusella.

(foto d’archivio)

07052021