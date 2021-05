SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 6 maggio 2021 sul territorio comunale di Solaro: in totale, dal primo caso di febbraio 2020 ad oggi, sono 1263 i residenti risultati positivi (erano 1238 in data 29 aprile) e 43 i deceduti, nessuno nell’ultima settimana.

Secondo i dati forniti al sindaco, ci sono a questa data 51 attualmente positivi (7 in meno della scorsa settimana): tra di questi 45 sono maggiorenni e solo 6 minori. Tutte le persone in quarantena o isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi. Per prenotarsi per la vaccinazione a seconda delle varie categorie di età, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia o al numero verde 800894545.

Ricorda il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Soprattutto ora che cominciano a vedersi gli effetti delle vaccinazioni sulle categorie fragili e sugli anziani, dobbiamo continuare a sostenere la campagna vaccinale in ogni modo. Ricordo che è possibile facilmente prenotarsi sul portale di Regione Lombardia e che è possibile per i conviventi delle categorie fragili richiedere altrettanto la vaccinazione. Si tratta di un passo importante verso la normalità che speriamo possa tornare in tempo per il periodo estivo e concedere a tutti sollievo dopo oltre un anno di difficoltà e disagi”.

(foto: il sindaco Nilde Moretti)

