MILANO – “La Lombardia resta in fascia gialla. I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se non al massimo delle nostre possibilità”. Lo scrive il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul suo profilo ufficiale di Twitter. “Servono più vaccini!” aggiunge il governatore, che conclude: “Nel frattempo continuiamo a comportarci responsabilmente e rispettiamo le regole”.

Oggi in zona sono complessivamente +472 i nuovi casi positivi al coronavirus. Nel Varesotto +176, nel Comasco +136 ed in Brianza +160.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-22) e nei reparti (-104). A fronte di 51.195 tamponi effettuati, sono 1.759 i nuovi positivi (3.4 per cento dei tamponi eseguiti). I guariti e dimessi sono 2.680. I decessi in Lombardia oggi sono stati +25.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

07052021