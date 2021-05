SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Distretto delle Brughiere.

I commercianti del Did – Distretto Antiche Brughiere – dei comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Origgio, Gerenzano e Uboldo si sono uniti e hanno stampato la prima edizione di una guida agli acquisti in questi comuni con lo scopo di far conoscere le attività commerciali e non dei territori.

Il book è stato stampato e distribuito in oltre 26.000 copie a tutte le famiglie del territorio del Did e altre copie verranno lasciate a disposizione della clientela presso i negozi aderenti all’iniziativa.

Grassi Rachele, presidente del DID dichiara: “Il progetto è stato proposto dai commercianti al fine di rilanciare un marketing territoriale che evidenzi qualità e professionalità dei prodotti e dei servizi proposti. La dimostrazione di questa coesione, professionalità e stimolo al supporto del commercio di vicinato è proprio questo Book.”

Infatti il book raccoglie la presentazione completa di recapiti e servizi offerti di oltre 100 commercianti suddivisi in base alla localizzazione sul territorio, proprio come fosse un percorso in un centro commerciale all’aperto e l’indice permette invece la ricerca per categoria.

“Un risultato decisamente soddisfacente” dichiara Grassi “Un ringraziamento particolare va alle Amministrazioni Comunali (rappresentate dai Consiglieri del DID) e a Confcommercio Ascom Saronno che hanno sostenuto l’iniziativa fin dalle sue prime fasi di analisi e fattibilità; alle Pro Loco che hanno contribuito alla realizzazione delle cinque pagine dedicate ai Comuni e alle attività che hanno aderito con il proprio spazio pubblicitario. Un sincero ringraziamento anche a tutti i Fiduciari e a tutto il gruppo di lavoro che ha contribuito fattivamente alla realizzazione del progetto. Non da ultimo un ringraziamento anche ai supporter dell’iniziativa”.

