L’ultimo saluto ad Andrea Nichetti, storico imprenditore di Lazzate

LAZZATE – Si terrà oggi pomeriggio alle 15 il funerale di Andrea Nichetti, 74 anni, imprenditore molto conosciuto in paese per la sua attività di vendita di bevande.

Alle esequie parteciperà anche il sindaco Loredana Pizzi, che ha voluto ricordare l’amico così: «Di lui resterà il ricordo di una persona mite, molto gentile ma nello stesso tempo attiva e determinata. Voglio ricordare che Andrea ha dato molto al nostro paese con il suo “guardare avanti”, come l’orologio su piazza Caduti che è rimasto incompiuto. Lui avrebbe voluto completarlo con delle figure che mosse dal suono del carillon dovevano scandire lo scorrere del tempo. Ma il tempo purtroppo è stato più veloce e se lo è portato via lasciando un grande vuoto. Ma non sarà solo l’orologio a farne memoria, ha lasciato tanto altro oltre al ricordo della sua cara persona. Sono vicina alla famiglia di Andrea, in particolare a Elena che dovrà essere molto forte da qui in avanti».

Accorato anche il pensiero dell’assessore Andrea Monti: «Ho pensato di ricordarlo, di ricordare la nostra comune passione per i motori e specialmente per il rally, con una sua bella foto a Radicofani, teatro preferito dei tanti racconti che da bambino mi incantavo ad ascoltare dalla voce del mio papà, il suo grande amico Cesarino. Quando è capitato di andare a correrci anche io su quelle strade, ero emozionato, come fossi entrato in un club esclusivo. E ancora oggi dopo decenni, ogni volta che ci incontravamo, finivamo sempre a parlare di macchine, del Talbot e dell’Albertinazzi. Mi mancavano tanto le nostre chiacchierate, con questo covid che ci ha privato del piacere di stare insieme qualche sera nella piazza della nostra Lazzate. Ora mi mancheranno per sempre e sono molto triste».