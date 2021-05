Panorama cronaca Saronno, Turate e Misinto: 3 cadute di ciclisti, 1 ferito col monopattino

SARONNO / MISINTO/ TURATE – A Saronno caduta dalla bicicletta: oggi alle 18.15 carabinieri ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella sono accorse in via Roma, non lontano dall’incrocio con via Piave, per questo incidente. A restare ferito un uomo di 39 anni: stato trasferito con l’autolettiga all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, non risulta in pericolo di vita.

A Turate per una caduta della bicicletta una pensionata del posto, di 77 anni, ha riportato lesioni ed escoriazioni: è successo alle 8.50 in viale Roma, la donna è stata soccorsa dal personale di una ambulanza del Sos Uboldo chiamata dai passanti ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Caduta dalla bici anche a Misinto: è successo oggi alle 17 in via San Siro: a restare contuso un giovanissimo, di 12 anni, trasportato all’ospedale di Desio con una ambulanza della Croce rossa misintese, non ha riportato gravi lesioni.

Nella vicina Lainate incidente col monopattino: è accaduto alle 14 in via Filzi, a restare lievemente contuso un uomo di 41 anni, medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno dove è stato portato da una ambulanza della Misericordia Arese. Sul posto del sinistro i carabinieri, per i rilievi del caso.

(foto: ambulanza all’imbocco di via Roma a Saronno)

07052021