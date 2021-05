Riapre lunedì il cdd Il Faro chiuso per Covid variante inglese

COGLIATE – E’ stata fissata per lunedì 10 maggio la data di riapertura del Centro diurno disabili Il Faro di Cogliate. La struttura era stata chiusa a metà della settimana scorsa dopo che era stata riscontrata la positività alla variante inglese del coronavirus per uno degli operatori.

Immediatamente la struttura era stata messa integralmente in quarantena, sia per quanto riguarda gli ospiti che per il personale. Oltre alla chiusura, è stata disposta anche la sanificazione degli ambienti e l’effettuazione di tamponi per tutti, in modo da escludere la possibilità di un focolaio all’interno del centro. L’esito dei test è stato confermato nella mattina di oggi, venerdì 7 maggio, negativo per tutti ed Il Faro potrà dunque tornare ad accogliere i suoi utenti già dalla giornata di lunedì. La notizia era stata data dal sindaco Andrea Basilico nel corso del consiglio comunale programmato per la fine della scorsa settimana. Le procedure si sono svolte in accordo con tutti i comuni aderenti al progetto del centro per persone disabili.

