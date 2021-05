SARONNO – Quella di oggi è stata ancora una mattinata difficile per i saronnesi, soprattutto chi vive agli ultimi piani, visto che hanno dovuto fare i conti con una fornitura d’acqua ridotta all’osso per il guasto che ieri ha interessato il pozzo di via San Giuseppe.

In sostanza per un problema elettrico si è danneggiata la pompa e quindi il pozzo uno di quelli cruciali per la fornitura della rete idrica cittadina si è bloccato. Sul posto, dopo le segnalazioni dei cittadini, sono arrivati i tecnici della Saronno Servizi che hanno predisposto gli interventi di sostituzione della pompa per si tiene appunto oggi.

Una squadra di operai specializzati é al lavoro sull’aiuola tra via San Giuseppe e via Volonterio dove si trova il pozzo. Per permettere lo svolgimento dei cantieri é stato chiuso il tratto di via Sant’Antonio che porta da via Colombo a via San Giuseppe.

Salvo imprevisti la sostituzione della pompa dovrebbe concludersi in mattinata.