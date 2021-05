Storico negozio: i primi 100 anni della Triestina di Saronno

SARONNO – Una attività storica nel centro cittadino: chi non conosce “la Triestina“? Oggi è il compleanno di questa attività, 100 anni dalla fondazione. Lo ha ricordato con un post sui social Filippo Boso, nipote della fondatrice.

Nel 1921 la nonna Maria aprì il suo negozio a Saronno con suo marito Filippo. Era conosciuta come “La Triestina”, anche se era originaria della provincia di Trento, che, con Trieste allora era la Nuova Italia. La Triestina festeggia oggi i suoi primi cento anni di presenza a Saronno.

La Triestina Saronno ha sede in via Portici 30 nella zona pedonale e propone ai suoi clienti borse, pelletteria, calzature, valigeria ed accessori.

Così l’attività si presenta sulla propria pagina Facebook.

La Triestina, oltre ad essere due negozi moderni e all’avanguardia per scelta, proposte e firme, vanta di una storia che ha quasi cento anni. Una storia che inizia nel lontano 1921 da Filippo, fondatore del negozio, che assieme a sua moglie Maria, detta “La Triestina”, giunge a Saronno dalla provincia di Trento in cerca di fortuna. Così, grazie allo spirito imprenditoriale dei fondatori, La Triestina compie i suoi primi passi nel mondo della pelletteria. Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove l’azienda, ancora rigorosamente a conduzione familiare, è citata in diverse pubblicazioni storiche e nel Museo dell’industria e del commercio saronnese come uno dei negozi più antichi della città. Dal 2006 siamo presenti anche in centro a Legnano con un negozio specializzato in calzature da donna, uomo e bambino. Alla base della nostra filosofia poniamo un servizio: la vendita assistita che ci permette di consigliareal meglio i nostri numerosi, ma pur sempre unici clienti. Per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto, questo si traduce nella massima dedizione a chi venga a visitarci.

A “La Triestina” gli auguri di buon compleanno anche dalla redazione de ilSaronno.