SARONNO – Tamponamento, questa sera di venerdì, al “solito” incrocio fra via Roma e via Visconti dove in passato si sono già verificati diversi incidenti stradali. In questo caso, alle 20.15 lo scontro fra due autovetture. Sul posto è arrivata subito una ambulanza della Croce rossa saronnese, il cui equipaggio si è preso cura di uno degli automobilisti, che aveva bisogno di assistenza medica. L’uomo, di 68 anni, è stato comunque medicato direttamente sul posto, infatti non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia saronnese, la cui sede peraltro si trova nelle immediate vicinanze, per raccogliere le testimonianze dei presenti e per eseguire tutti i rilievi del sinistro al fine di chiarire le eventuali responsabilità del sinistro e ricostruire la dinamica dei fatti che si sono verificati. Da quantificare l’entità dei danni materiali.

(foto: incidente fra via Visconti e via Roma di Saronno con intervento delle ambulanze)

07052021