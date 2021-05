SARONNO – Sarà ancora derby, e questa volta ci si giocherà la Serie A3. Il settore campionati della Federazione Italiana Pallavolo ha infatti reso noto i calendari dei playoff promozione di Serie B, i quali prevedono l’ennesima sfida tra Pallavolo Saronno e Rossella ETS Caronno Pertusella.

Gara d’andata in programma per mercoledì 12 maggio al PalaDozio di via Biffi, la casa della Pallavolo Saronno. La gara di ritorno invece si giocherà sabato 15 maggio al Palazzetto dello Sport di Caronno Pertusella. Nel caso in cui dovessero arrivare una vittoria a testa, nella sfida di ritorno si disputerà un Golden Set per decretare chi passerà al turno successivo dei playoff (per un totale di quattro fasi). Saranno sei le squadre in tutta Italia che verranno promosse in Serie A3.

Periodi di forma opposti per le due compagini varesine. La Pallavolo Saronno è reduce da tre sconfitte consecutive al rientro dopo una lunga sosta a causa di alcune positivà al Covid-19 nel gruppo squadra. Viaggia a gonfie vele, invece, la Rossella ETS Caronno Pertusella, che in stagione è tutt’ora imbattuta.