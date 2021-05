Basket C Gold, la capolista Az Saronno trova Mortara che vuole sognare

SARONNO – Appuntamento sabato 8 maggio alle 20, al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, per la sfida del campionato maschile di C Gold fra la capolista del girone, l’Az Robur Saronno contro un Mortara che a lungo ha faticato ad ingranare, in questa stagione, anche se recentemente sono arrivati anche dei buoni risultati che hanno rilanciato le “azioni” della formazione pavese.

Si potrà seguiore la gara i n diretta play by play tramite “Livestats” della Federazione pallacanestro. “Siamo alle ultime giornate di stagione regolare e l’obiettivo è di confermare il posto in classifica a prepararsi ai playoff – rimarcano i dirigenti roburini – Al Palaronchi troviamo il Team Battaglia Mortara, squadra che nelle ultime settimane è rientrata in corsa”. 4′ giornata di ritorno: alle 18.30 Sporting Milano3-Baj Valceresio, alle 20 Az Robur Saronno-Expo Inox Mortara e 7 Laghi Gazzada-Esse Solar Gallarate, alle 20.30 Varese academy-Legnano Knights. Classifica: Az Robur Saronno 16 punti; Sporting Milano3, Esse Solar Gallarate Legnano Knights 12; Expo Inox Mortara e 7 Laghi Gazzada 8, Varese academy 6, Baj Valceresio 4.

(foto archivio: una fase di un precedente match dell’Az Robur Saronno)

08052021