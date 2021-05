CARONNO PERTUSELLA – Questa mattina, al Francesco Nespoli” di Caronno si è tenuta la presentazione della stagione 2021 di softball. La conferenza stampa “digitale”, antipasto della giornata prima dell’All-star game in cui scenderà in campo Italia Softball, ha visto la partecipazione del Presidente Fibs Andrea Marcon, il manager di Italia Softball Federico Pizzolini e le atlete Erika Piancastelli ed Elisa Cecchetti.

Dopo il minuto di silenzio dedicato ad Enrico Obletter, la conferenza è entrata nel vivo con il focus sulla Nazionale di softball, che si sta preparando agli appuntamenti clou dell’annata. “Sembra siano passati cinque anni da Utrecht, strada ce n’è stata tanta. Non possiamo guardare al futuro se non ricordiamo il passato. La situazione che si è venuta a creare col covid non permette di rispettare a pieno la programmazione che ci eravamo prefissi. Si lavora al meglio che si può cercando di adattarsi” ha dichiarato il massimo esponente federale Andrea Marcon.

Le azzurre sono reduci dalla trasferta negli Stati Uniti che ha rappresentato per il manager Federico Pizzolini: “La nostra preparazione è partita con due mesi in ritardo. La trasferta negli Stati Uniti ci ha detto a che punto eravamo ma soprattutto ci ha fatto ripartire. Va giudicato dal punto di vista dell’impegno che tutte queste atlete hanno dimostrato: loro vogliono esserci, io voglio esserci, tutto il nostro staff vuole esserci”. Gli fa eco il capitano di Italia Softball Erika Piancastelli: “Dobbiamo usare ogni giorno come giorno per migliorare e fare un passo in avanti. La voglia è tanta, quest’anno è stato utile per noi per prepararci di più sia nell’aspetto fisico che mentalmente per affrontare le nazionali top. Abbiamo una motivazione in più che è giocare per Enrico”.

Come annunciato di recente, la preparazione di Italia Softball sarà caratterizzata anche dall’esperienza di Mike Candrea, che sarà presente assieme alla squadra a partire dal primo giorno di raduno pre-Europeo fino alla partenza per Tokyo. Menzione importante anche per le nazionali giovanili, che rappresentano il futuro del movimento e che sono attese ad una stagione impegnativa.

Presentati alla conferenza anche i campionati di softball 2021, con il nuovo logo che inaugura la serie che caratterizza da quest’anno tutte le categorie, che avranno inizio dal weekend del 22-23 maggio. “Vorrei ringraziare le società per il lavoro e per la disponibilità che hanno mostrato in questi ultimi due anni. L’anno scorso siamo stati gli unici sport che ha iniziato e ha portato a termine tutti i campionati, assegnando tutti i titoli e questo credo sia un’impresa da sottolineare e senza le società non l’avremmo mai potuta realizzare” ha aggiunto il Presidente Marcon.

Per quanto concerne le dirette dei campionati, sono confermate le trasmissioni su Fibstv.com, ma il campionato di softball italiano, così come quello di baseball, avrà una piattaforma di diffusione in più. La Federazione Italiana Baseball Softball ha infatti raggiunto un accordo con Mediasport Group, rappresentato da uno dei suoi volti più noti, Rebecca Valentino, che, tramite il canale Ms Channel (814 del bouquet Sky, 54 di Tvsat) e Ms Sport ( 10 frequenze regionali sul digitale terrestre che entro qualche mese diventeranno una frequenza nazionale), trasmetterà le sfide del campionato di softball sulla tv lineare, già a partire da oggi con gara 1 dell’All-star game e l’Home Run Derby dalle ore 15:00. Il palinsesto completo sarà reso noto a breve.

07052021