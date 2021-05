SARONNO – Ricorre oggi 8 maggio la Giornata mondiale dedicata alla Croce Rossa: “Un’occasione importante per ringraziare, a nome della collettività, la Croce rossa italiana per lo straordinario lavoro che gli operatori sanitari e migliaia di volontari fanno ogni giorno, attraverso il trasporto e l’assistenza di chi sta male e di chi è in difficoltà” rimarcano dal Comune di Saronno.

Sottolineano dall’Amministrazione civica del sindaco Augusto Airoldi: “L’attività già preziosa della Cri è stata ancora più marcata da più di un anno, con i servizi di emergenza legati alla pandemia, i trasporti in sicurezza, i presidi nelle sedi dei tamponi ed ora nei centri vaccinali. Anche la nostra Amministrazione comunale si unisce al coro dei ringraziamenti e lo fa con l’esposizione della bandiera della Cri accanto a quella della città di Saronno davanti al Municipio, dove sventola da giovedì 6 maggio, e con l’illuminazione del Monumento ai caduti della stessa piazza della Repubblica, che questa sera si tingerà di rosso”.

(foto: la bandiera della Croce rossa è stata issata su uno dei pennoni posti accanto al palazzo comunale di piazza Repubblica)

