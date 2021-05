SARONNO – GERENZANO – “Nel cielo di Gerenzano, pochi minuti fa, una lunga fila di luci bianche in movimento… Qualcun altro le ha viste? Sapete che cosa sono?”. E’ la domanda arrivata ieri sera sui social network da parte di un gerenzanese che ha scritto sul gruppo “Sei di Saronno se…”. Non è stato l’unico a notare le “luci in fila” tanto che le segnalazioni non sono mancate in molti gruppo del saronnese.

Ufo? Aerei? Niente di strano o “del terzo tipo” si tratta dei satelliti Starlink messi in orbita da SpaceX, l’azienda dell’imprenditore Elon Musk per incrementare la copertura internet. Si tratta di una vera e propria costellazione di piccoli satelliti, ancora in fase di costruzione, per l’accesso a internet satellitare globale in banda larga sia in ambito civile ma anche per scopi scientifici di ricerca e militari. il progetto Starlink è nato nel gennaio 2015. La traiettoria dei satelliti si può seguire sul sito www.findstarlink.com

(foto da Primonumero.it)