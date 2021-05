SOLARO – In occasione della Giornata internazionale della Croce Rossa dell’8 maggio 2021 il Comune di Solaro ha invitato a Villa Borromeo i volontari dell’associazione impegnati sul territorio per un momento di incontro e celebrazione della loro attività. È stata esposta la bandiera della Cri dal pennone della sede comunale, come segnale di supporto e ringraziamento per l’impegno quotidiano del gruppo, ed ad ogni volontario è stato consegnato un omaggio floreale.

Nel particolare sul territorio di Solaro, oltre ai tradizionali servizi di soccorso ed emergenza, Croce Rossa è impegnata nel servizio di trasporto disabili, nel servizio di consegna della spesa alle persone in isolamento e nel servizio di raccolta e consegna di generi alimentari e di prima necessità alle persone in difficoltà del paese.

La sede della Croce Rossa a Solaro si trova in via Mazzini, il Comune sostiene le attività del gruppo attraverso una concessione per gli spazi ed il pieno supporto alle esigenze dei volontari.

“La funzione della Croce Rossa, non solo a Solaro – spiega il sindaco Nilde Moretti – non è esclusivamente per i servizi di soccorso e ne abbiamo avuto la riprova in tutti questi mesi, durante i quali i volontari hanno svolto attività fondamentali per la nostra comunità con spirito aggregativo ed una generosità da onorare ogni giorno ed in special modo nella giornata a loro dedicata.

Esporre la bandiera di Croce Rossa, per il Comune di Solaro è un vero onore, una proposta che abbiamo accolto con gioia in segno di sincero riconoscimento e ringraziamento per il lavoro svolto con impegno, umiltà e autentico altruismo che sicuramente è stato apprezzato da tutti i cittadini di Solaro”.

