TRADATE – Morte in cantiere oggi a Tradate: l’incidente sul lavoro si è veriicato in un’area del complesso commerciale della “Fornace” in periferia a margine dell’ex statale Varesina. E’ accaduto alle 11, sul posto immediato è stato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno, sono arrivate una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e l’automedica da Varese, ed è stato fatto atterrare nei pressi anche l’elisoccorso, proveniente da Como. Per il ferito, un operaio di 52 anni, non c’è stato niente da fare.

A quanto pare, in quel momento erano in corso lavori sul tetto: l’uomo è precipitato, compiendo un volo di circa quattro metri. Inutili i tentativi del personale sanitario di rianimalo, alla fine non è stato possibile fare altro che constatarne l’avvenuto decesso. Sono ora in corso i rilievi dei militari della Compagnia saronnese per ricostruire con precisione la dinamica di quanto successo. Sul posto anche il personale tecnico del servizio anti-infortunistico di Ats Insubria.

08052021