SOLARO – Sono iniziate nei giorni scorsi le uscite nella zona della ex Polveriera di Solaro, sede del Parco delle Groane, collegate al progetto di educazione ambientale “Gev per un giorno“. Si tratta di una iniziativa che si propone di fare conoscere agli studenti le attività svolte nell’area naturalistica da parte delle Gev, le Guardie ecologiche volontarie.

Le classi scolastiche interessate, divise ognuna in quattro gruppi, si sono alternate su quattro stazioni dove i nostri volontari hanno spiegato ai giovani una parte dei compiti all’interno dell’area protetta di loro competenza ovvero raccolta rifiuti, censimento scoiattoli e specie alloctone-aliene, censimento anfibi ed attività di antincendio boschivo. Per i ragazzi, dunque, una occasione di approfondire queste tematiche e comprendere ciò che viene fatto per tutelare e rendere fruibile il Parco delle Groane, il “polmone verde” della zona.

(foto: una lezione all’aria aperta. Un volontario spiega ai ragazzi le attività legate all’anti-incendio boschivo)

08052021