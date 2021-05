Calcio, da Sorbolo a Sorrento: le trasferte di oggi degli arbitri saronnesi

SARONNO – Arbitri, ed assistenti arbitrali saronnesi in prima linea nella ripartenza del calcio dilettantistico: anche oggi diversi tesserati della sezione Aia Saronno sono impegnati ai quattro angoli d’Italia. E’ il caso ad esempio dell’assistente arbitrale Salvatore Nicosia chiamato a fare parte della terna che nel pomeriggio odierno sarà impegnata a dirigere l’incontro Sorrento-Polisportiva Picerno a Sorrento, valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie D, girone H. Mentre l’arbitro Francesco Palmisano è incaricato dalla direzione dell’incontro, per la 5′ giornata di Eccellenza lombarda, fra Codogno e Vogherese, nel Lodigiano. E’ andato molto più lontano l’assistente arbitrale Alessandro Cassano, che ha raggiunto Sorbolo in provincia di Parma per l’incontro valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di serie D fra i locali del Lentigione Calcio ed il Città di Seravezza.

Restando ai tesserati della sezione Aia di Saronno, la scorsa settimana Simone Chimento era stato assistente arbitrale di San Luca-Licata, a San Luca in provincia di Reggio Calabria, ed Alessandro Cassano a Campobasso per la sfida fra i locali ed il Pineto Calcio.

