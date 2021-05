LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE – Alla 5′ giornata il campionato di Eccellenza, oggi sono previste tre partite: per l’Ardor Lazzate trasferta sul campo del Luciano Manara di Barzanò nel Lecchese; arbitro designato Stefano Sciolti di Bergamo, assistenti Andrea Perrella di Crema e Domenico Damato di Milano. La capolista Varesina riceve invece allo stadio di Venegono Superiore il fanalino di coda Castanese con arbitro Bruno Spina di Barletta ed assistenti Martin Madaschi di Bergamo ed Andrea Ferrais di Milano; altro incontro odierno è Pontelambrese-Gavirate. Inizio alle 15.30. Prevista mercoledì 12 maggio Vergiatese-Brianza Olginatese e mercoledì 26 maggio Sestese-Base 96 Seveso; riposa il Milano city.

Come vederle – L’Ardor Lazzate annuncia che la gara contro il Luciano Manara sarà trasmessa in diretta sulla propria pagina Facebook, “Ardor Lazzate 1973”. Anche l’incontro della Varesina in casa contro la Castanese sarà proposta dalle 15.30 in diretta Facebook, sulla pagina “Varesina calcio”. Impossibile assistere in presenza ai match: si gioca infatti a porte chiuse, a seguito delle norme anti-covid in vigore.

Classifica: Varesina 9 punti, Milano city 7, Base 96 Seveso e Brianza Olginatese 6, Ardor Lazzate e Sestese 4, Vergiatese, Pontelambrese 3, Gavirate e Luciano Manara 2, Castanese 1.

(foto archivio: fase di gioco fra Ardor Lazzate e Varesina)