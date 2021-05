VENEGONO SUPERIORE – Vittoria per la capolista Varesina contro il fanalino di coda, la Castanese. Si è giocato a porte chiuse ma chi, in streaming su Facebook, ha visto la partita non si è certo annoiato: subito avanti gli ospiti con Becchi al 8′, pari della Varesina al 27′ con Urso e gol di Broggi al 47′ del primo tempo per il temporaneo 2-1. Nella ripresa la Varesina ha preso la distanze con la rete di Chiarion al 35′ rendendo ininfluente il secondo gol della Castanese giunto in pieno recupero al 49′ e firmato da Bozzi.

Varesina-Castanese 3-2

VARESINA: Spadavecchia, Zefi, Allodi, Chiarion, Mira, Urso, Broggi, Bellacci, Rebolini, Anzano, Boccadamo. A disposizione Gaglioti, Essan, Amelotti, Vezzi, Deodato, Marchiella, Sala, Bregnaj, Kate. All. Spilli.

CASTANESE: Piglielli, Becchi, Vacirca, Martelli, Bianchi, Rorato, Greco, Cotugno, Leontini, Annoni, Milani. A disposizione Mainini, Bartoli, Bozzi, D’Aversa, Garavaglia, Leoni, Pellegatta, Perotta, Azzarone. All. Garavaglia.

Arbitro: Spina di Barletta (Madeschi di Bergamo e Ferrais di Milano).

(foto archivio)

09052021