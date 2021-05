CARONNO PERTUSELLA – Oggi la Caronnese – che insegue l’obiettivo playoff – giocherà contro l’Arconatese allo stadio di corso della Vittoria, Ecco la lista dei convocati di mister Roberto Gatti del Caronno. Portieri Matteo Angelina e Christian Marietta; difensori Andrea Galletti, Niccolò Gualtieri, Christian Travaglini, Christian Costa, Andrea Arcidiacono, Mohamed Salah Mzoughi, Maurizio Cosentino. Francesco Coghetto ed Alessandro Cattaneo; centrocampisti Tommaso Putzolu, Christian Torin, Ludovico Gargiulo, Michele Calì, Alessandro Vernocchi e Matteo Mancuso; attaccanti Daniele Rocco, Giorgio Siani, Stefano Banfi, Flavio Becerri e Riccardo Boschetti. Si tratta della 13′ giornata di ritorno del campionato di serie D, arbitro designato è Giuseppe Romaniello d Napoli, assitenti Giuseppe Chiarillo di Moliterno e Leandro Claps di Potenza.

La partita si disputerà a porte chiuse secondo le norme in vigore nell’emergenza per il coronavirus, ma sarà visibile per tutti in diretta dalle 15:50 (fischio d’inizio alle 16) sulla pagina ufficiale Facebook della Sc Caronnese e con il commento di Paolo Zerbi.

Fabrizio Volontè

(foto archivio)

