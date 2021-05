ROVELLO PORRO – Oggi a Rovello Porro la bella cerimonia per la piantumazione del “Albero della vita”, che ha trovato posto nei giardini pubblici vicini alla chiesa.

“Cerimonia per la posa dell’Albero della vita con targa ricordo per i nati nel 2020: grazie al parroco ed al sindaco Paolo Pavan, all’assessore ai Servizi sociali e a tutti i cittadini, grandi e piccoli, che ci hanno fatto compagnia” dicono i volontari dell’associazione Ave, che già ieri si erano messi a lavoro per predisporre l’area alla piantumazione e che nella giornata odierna hanno accolto i volontari che si sono recati ai giardini pubblici per assistere alla cerimonia. Iniziativa che, nel rispetto delle norme anti-covid e dunque tenendo il distanziamento e con le mascherine indossate, ha richiamato molto cittadini ed in particolare tante famiglie, ed innanzitutto papà, mamme e nonni dei nuovi nati.

(foto: alcuni momenti della cerimonia di piantumazione dell’albero della vita a Rovello Porro)

