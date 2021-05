SARONNO – In una settimana a Saronno si è passati da 170 a “solo” 69 casi attivi: a dare la buona notizia è stato il sindaco, Augusto Airoldi, questa mattina ospite dell’emittente comunitaria Radiorizzonti Fm88 alla trasmissione “Match point” condotta da Agostino Masini.

“Ora che le restrizioni sono minori, con la Zona gialla dell’emergenza coronavirus, non posso che rinnovare l’invito alla prudenza i concittadini, e per il massimo rispetto delle regole – ha detto il sindaco – Quello che vedo in città è che la maggior parte dei saronnesi queste regole ormai le hanno fatte proprie, e le praticano “in automatico”. Anche se ci sono ancora episodici comportamenti sbagliati, da parte di pochi. Andiamo avanti con la sensibilizzazione e l’informazione e, in caso di palesi violazioni delle norme sanitarie in vigore, anche con gli interventi della nostra polizia locale, sempre molto attenta su queste tematiche”.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi all’hub vaccinale di via Parini)

