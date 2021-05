GERENZANO – Anche il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, ha partecipato al video realizzato dal suo collega di Cinisi, Palermo, per lanciare un messaggio contro la mafia.

Così il Comune gerenzanese ricorda l’accaduto

Domenica la ricorrenza per il 43′ anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato, giovane giornalista e attivista politico siciliano, barbaramente ucciso dalla mafia per le sue denunce ed inchieste. Giuseppe Impastato, meglio noto come Peppino (Cinisi, 5 gennaio 1948-Cinisi, 9 maggio 1978), è stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano, noto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra, a seguito delle quali fu assassinato il 9 maggio 1978.