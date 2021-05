LAZZATE – Un appello a prestare più attenzione alla sicurezza stradale che parte da quanto accaduto lo scorso 7 maggio alle 20,30 sul confine tra Lazzate e Misinto all’ incrocio tra via Franco Laratta e via Misentasca, “un episodio che ha avuto gli esiti per fortuna positivi con nessun contuso grave, ma con tanto spavento da parte dei conducenti e delle persone all’ora sul posto”.

A dar voce alla preoccupazione di tanti è un residenti che ricapitola l’accaduto: “Erano da poco passate le 20.30, circolavano diverse persone, bambini, genitori, persone a passeggio con cani e passeggini, si stavano giocando le partite da calcio al centro sportivo limitrofo Ardor Lazzate. Da Lazzate verso Misinto, sopraggiungevano 2 auto in particolare, una Fiesta con 3 giovani del posto a bordo, effettua a sostenuta velocità, un sorpasso con svolta da via Laratta al parcheggio di via Misentasca.

In quel momento una donna con passeggino stava attraversano l’incrocio, sopraggiungendo da via Marco Polo. Si vede arrivare la macchina incontrollabile che per grande fortuna prende un’altra direzione e di poco la evita andandosi a schiantare contro una recinzione.

L’urto è stato secco e violento con le gomme che durante la derapata fumavano, gli air bag sono tutti intervenuti e per fortuna nessun ferito grave, ma tanto tanto spavento! La donna é scappata con il passeggino ed il suo bambino scioccata per quello che avrebbe potuto succedere se fosse arrivata (5 secondi) in anticipo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per constatare il fatto accaduto”.

Un racconto dettagliato condiviso con un scopo ben preciso “sensibilizzare tutte quelle persone che non pensano alle conseguenze che possono creare circolando a folle velocità con auto/ moto nei centri abitati o nei pressi di parchi giochi, dove vivono famiglie che cercano di spensieratezza date le restrizioni che stiamo vivendo”.

09052021