SARONNO – Un’altra settimana con tantissimi ospiti aspetta i radioascoltatori saronnesi e non solo. Gli appuntamenti della settimana li troviamo martedì 11 alle 11.29, con replica alle 21. Gianni Branca ospita lo scrittore Mauro Biagini, autore di libri gialli. Nei giorni successivi, mercoledì 12 maggio, alle 10.29, con replica alle 19.13 Antonella Colmegna e Gianni Branca, ospitano lo scrittore saronnese Antonio Vasselli, autore del libro “Il seminarista”, a seguire alle 11.03, con replica alle 19.51 Iaia Barzani intervista il professor Francesco Belletti autore di “Giovani, famiglia e futuro attraverso la pandemia”. Il giorno seguente, giovedì 13, alle 11.29, con replica alle 21, sempre Gianni ed Antonella ospitano il direttore sportivo della Saronno Servizi SSD, il dottor Giovanni Rotondi, che parlerà della riapertura delle piscine. Venerdì 14, alle 16.20 appuntamento con Massimo Tallarini ed “Il territorio parla”. Per terminare una settimana ricca di appuntamenti il consueto appuntamento del Lunedì, alle 9.30, a cura del prevosto di Saronno Don Armando Cattaneo e Carlo Legnani, a seguire, alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. E per finire il nuovo appuntamento del lunedì alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza.

Martedì 11 maggio – Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata” Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio. A seguire alle 10.29, con replica alle 19.13, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette culinarie. Dopodichè Gianni Branca, alle 11.29, con replica alle 21, ospita lo scrittore Mauro Biagini, autore di libri gialli. E per finire la giornata, alle 21.30, “LifeStyle” condotta da Damiano Caron, tema: “Crowdfunding e cultura”.

Mercoledì 12 maggio – Per iniziare la giornata alle 10.29, con replica alle 19.13, Antonella Colmegna e Gianni Branca, ospitano lo scrittore saronnese Antonio Vasselli, autore del libro “Il seminarista”. A seguire, alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista il professor Francesco Belletti autore di “Giovani, famiglia e futuro attraverso la pandemia”. E per finire, alle 11.29, con replica alle 21, “Alimentazione e Benessere” a cura del prof. Paolo Pignattelli e la dott.ssa Silvia Ambrogio.

Giovedì 13 maggio – Alle 11.29, con replica alle 21, Gianni Branca ed Antonella Colmegna ospitano il direttore sportivo della Saronno Servizi SSD, il dottor Giovanni Rotondi, che parlerà della riapertura delle piscine. Venerdì 14 maggio – Alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica” , con don Federico Bareggi, ed a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea. E per finire, va in onda “Il territorio parla”, con Massimo Tallarini.

Sabato 15 maggio – Per iniziare la giornata alle 10.29 il consueto “Dalla parte del cittadino”, a cura di Gianni Branca. A seguire, alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Domenica 16 maggio – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 17 maggio – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. A seguire alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza. E per finire, alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “La Storia nei giorni”.

Tutti i giorni dal lunedì a domenica, dalle ore 17.00 alle 18.00: SPAZIO UNITRE: L’Università delle Tre Età:

Lezioni della settimana: Lunedì 10: Claudio Borroni – I grandi compositori, Martedì 11: Daniela Armandola – Milano o Cara, Mercoledì 12: Paolo Pignattelli – Alimentazione e Benessere, Giovedì 13: Claudio Borroni – I grandi compositori, Venerdì 14: Pietro Salerno – Francese 4B proiezioni.

