SARONNO / ROVELLASCA – “Complimenti alla Tci Pallavolo Saronno under 13 che ha vinto il campionato giocando le partite al palazzetto dello sport di Rovellasca. Una collaborazione che sta facendo sbocciare un un nuovo fiore dello sport rossoblù”. A parlare il sindaco rovellaschese, Sergio Zauli, che ha voluto così celebrare il successo della formazione saronnese che, come da accordi presi ad inizio stagione, ha disputato gli incontri casalinghi nel bel palasport di Rovellasca, messo a disposizione dalla locale Amministrazione civica. Si andrà avanti senz’altro anche nella prossima stagione agonistica quando, si spera superata l’emergenza coronavirus, sarà anche possibile tornare a disputare le gare con la presenza del pubblico.

La collaborazione fra Pallavolo Saronno e Comune di Rovellasca è una novità di questa stagione; obiettivo del club saronnese quello di trovare più spazi per il proprio settore giovanile, in particolare quello femminile, che è in costante crescita. La formazione maggiore maschile di serie B, dalla propria “casa” del Paladozio di via Biffi a Saronno, si prepara intanto al derby previsto dai playoff del campionato, contro Caronno.

10052021