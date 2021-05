SARONNO – E’ stata emessa una sanzione da 400 euro a carico di una 40enne residente a Rovello Porro sorpresa a Saronno, precisamente al mercato cittadino, senza mascherina.

La donna è incappata in uno dei pattugliamenti degli uomini del comando di piazza Repubblica per verificare il rispetto delle norme anticovid. Anche mercoledì scorso gli agenti hanno realizzato sopralluoghi tra gli stand del mercato, come ogni settimana, anti assembramento e per verificare l’uso della mascherina.

La quarantenne è stata sorpresa in via Monti senza mascherina. All’invito dell’agente ad indossarla si è rifiutata con decisione. Ha estratto un foglio stampato con una lunga dichiarazione che rimarcava l’impossibilità per gli agenti di non emettere la sanzione. In realtà non è stato così. La donna ha cercato di opporsi rifiutandosi di fornire i documenti e chiamando al telefono anche al marito ma l’epilogo è stato quello di altri controlli. Un verbale a suo carico di 400 euro che scenderà a 208 se provvederà a pagarlo entro i primi 5 giorni.

