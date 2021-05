SARONNO – “Saronno Sette è il settimanale di informazione del Comune di Saronno. Non è mai accaduto che una notizia di una iniziativa di un partito non fosse pubblicata. Quello che è accaduto è di una gravità enorme e senza precedenti”.

Inizia così la nota di Angelo Veronesi, responsabile Lega di Saronno.

“Domenica 2 maggio abbiamo inviato secondo le tempistiche normali un articolo a Saronno Sette per invitare al nostro gazebo di sabato 8 maggio, chiedendo pubblicazione sul numero di venerdì 7 maggio. L’articolo era prettamente organizzativo come risulta evidente e non ci è stata data alcuna comunicazione contraria. Abbiamo proceduto come siamo soliti fare da sempre. A dicembre avevamo visto la pubblicazione dei nostri due eventi in videoconferenza, quindi mai ci saremmo immaginati di subire questa ingiusta censura.

Ecco il testo inviato

“Titolo: 8 maggio Gazebo Lega h15-18 piazza Volontari Sangue

Sabato 8 maggio dalle ore 15 alle ore 18 la Lega Lombarda di Saronno si trova in piazza Volontari del Sangue a Saronno. L’incontro sarà occasione per incontrare i cittadini. Ricordiamo la necessità di indossare bene la mascherina, mantenere le distanze e disinfettare le mani. Per informazioni inviare una email con nome e cognome a [email protected]”

Da mesi Saronno Sette è stato trasformato nel settimanale di propaganda dell’amministrazione di sinistra non lasciando alcuno spazio alla minoranza.

Saronno Sette era rimasto il settimanale delle associazioni e delle informazioni degli incontri pubblici, tanto è vero che tutti potevano trovare spazio. Con la scusa della maggiore informazione il settimanale è stato convertito in propaganda a senso unico della sola amministrazione, senza informare nemmeno il consiglio comunale del cambio di indirizzo.

Ora, dopo che il Pd aveva richiesto agli organi di polizia di non rilasciarci il permesso di allestire il gazebo, scavalcando qualsiasi tutela costituzionale di buon diritto, dobbiamo lamentare che sono riusciti a censurarci sul settimanale del Comune.

È urgente ricordare che il Comune non è proprietà privata dei partiti di maggioranza. Saronno non siete solo voi, riparafrasando il motto della loro campagna elettorale ” Saronno siamo noi”.

La Lega è il primo partito in città e chiediamo di avere gli spazi che ci competono di diritto.

Saronno Sette non può e non deve essere utilizzando come volantino propagandistico.