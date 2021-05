Cislago, bellissimo cane ritrovato nei pressi del cimitero. Si cerca il padrone

CISLAGO – Ritrovato a zonzo nella zona del piccolo cimitero di Cascina Restelli, è stato avvinato e recupeto da un passante ed ora si sta cercando il proprietario. Il riferimento va ad un bellissimo ed affettuosa cane, un cucciolo, ieri per l’appunto notato mentre si trovava nelle vicinanze del campo santo della frazione che si trova vicino al confine con Turate.

Si tratterebbe di un cane maremmano. E’ stato affidato ad una azienda agricola di via Martin Luther King e intanto si è dunque alla ricerca del proprietario. Il cagnolone è in ottima salute, e sicuramente è stato sempre ben accudito: probabilmente si è perso nel corso di una passeggiata con il proprietario all’aria aperta, oppure il proprietario è una persona che abita nella zona, il cane potrebbe essersi allontanato dal recinto di casa e poi non essere riuscito a ritrovare la strada di casa.

(foto: il cane trovato nei pressi dei cimitero di Cascina Restelli)

11052021