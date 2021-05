LAZZATE – “Da un sopralluogo sul territorio ho potuto apprezzare e voglio condividere con voi il perfetto stato di cura e manutenzione del cimitero e delle aree verdi attrezzate comunali”. A parlare il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, che ha dunque compiuto una visita di tutte le aree che rientrano verdi del paese al fine di verifica in prima persona l’esito delle manutenzioni periodiche che vengono compiute. Sopralluogo, dunque, che ha dato un risultato soddisfacente.

Prosegue il primo cittadino lazzatese: “Spesso siamo abituati a puntare il dito per ogni minima cosa che non va, ma a volte è giusto anche sottolineare il buon operato del nostro personale e dei fornitori! Grazie a tutti quelli che collaborano per questi risultati che rendono la nostra Lazzate sempre più bella, anche nella cura del quotidiano e delle piccole, ma grandi, cose!”

(foto: una delle aree verdi del paese; la zona gioco per i bambini)

