GERENZANO – “Le scarpe Lidl tornano in vendita, assalto ai supermercati”: questo un titolo di giornale degli ultimi giorni. Sono super-colorate, qualcumo le vuole perchè sono alla moda e qualcuno perchè è veramente convinto del loro “strano” look ed in passato c’era chi se le era fatto spedire dall’amico residente all’estero e che era riuscito a trovarle, e qualcuno le aveva prese all’asta “batture” anche a 400 e pure 500 euro (prezzo ufficiale 12.99) al paio sui siti di aste online. Oggetto “iconico”, l’hanno definito; e oggetto del desiderio per tantissimi: introvabili… ma non a Gerenzano, o almeno non ieri a Gerenzano come ci ha segnalato un lettore che al punto vendita di via Clerici si è imbattutto… in un intero scatolone, se non proprio pieno, nel quale comunque non ne mancava una buona scelta.

Semplice fortuna? Caso fortuito? Comuqnue sia, un paio il nostro lettore se l’è portato a casa; pronto per “sfoggiarle” alla prima occasione.

(foto: lo scatolone delle colorate scarpe Lidl al supermercato di via Clerici a Gerenzano)

11052021