SARONNO / TRADATE / GROANE – Ancora maltempo in arrivo, in questa “zoppicante” primavera: in arrivo una perturbazione che porterà ad un consistente calo delle temperature ed anche molta pioggia. Per la giornata odierna sono preste pioggia nella tarda mattina e poi nel primo pomeriggio, anche di una certa intensità con massime solo attorno ai 15 gradi. Per il sole si dovrà attendere la giornata di mercoledì, ed anche per rivedere il termometro sopra i venti gradi.

Ma il tempo dovrebbe restare instabile sino al prossimo fine settimana, con minime notturno piuttosto basse, poco superiori ai 10 gradi e massime solo raramente sopra i 20 gradi e con precipitazioni possibili, alternate a schierite, sino alla giornata di sabato prossimo.

Nei giorni scorsi in zona non erano mancati i problemi per il maltempo ed in particolare per le intense precipitazioni, che avevano costretto anche i vigili del fuoco agli straordinari, per la caduta di rami e gli allagamenti.

(foto: il recente allagamento di un sottopasso nella zona di Saronno)

11052021