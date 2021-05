Venerdì 30 aprile è terminato, dopo cinque anni di lavoro, il restauro della facciata di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, la perla architettonica del Parco delle Groane. Così bella e imponente che è anche conosciuta come la piccola Versailles di Milano per la sua raffinata eleganza.

Fondazione Rancilio vuole festeggiareal pubblico che sarà visitabile dalle 11 alle 19 in tutta sicurezza e in ottemperanza alle norma anti-contagio. Gli ingressi al Giardino monumentale – visitabile in autonomia – saranno contingentati, mentre il Palazzo sarà visitabile con visita guidata. La facciata non sarà l’unico ambiente restaurato che si potrà ammirare. Insomma, non mancheranno le sorprese. In ottemperanza al Dpcm del 2 marzo i biglietti d’ingresso saranno acquistabili esclusivamente on-line entro il giorno precedente alla data prescelta al seguente link: https://www.eventbrite.it/…/fondazione-augusto-rancilio…