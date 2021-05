ROVELLO PORRO – “Gianluigi ha regalato a Rovello Porro due dipinti bellissimi che hanno arricchito la cappella del cimitero. Nei giorni scorsi ci ha consentito di ammirarli da vicino, illustrandone scene e tecniche utilizzate. Crediamo che i cittadini sanno e sapranno apprezzare questo dono prezioso, fatto di tanto talento e di tanta passione. Grazie Gian!” Così il gruppo Insieme per Rovello, che riferisce della donazione del pittore locale per abbellire la cappella cimiteriale di via Pagani.

La visita si è svolta, naturalmente, seguendo le indicazioni sanitarie anti-covid, quindi indossando le mascherine e mantenendo il giusto distanziamento fra le persone presenti.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto: uno dei dipinti ora presenti nella cappella del cimitero di Rovello Porro)

11052021