Stasera il saronnese Andrea Leanza ai David di Donatello. Tutto quello che c’è da sapere

SARONNO – Grande attesa a Saronno per la 66esima edizione dei Premi David di Donatello che vede tra i candidati anche il truccatore prostetico saronnese Andrea Leanza.

QUANDO?

Carlo Conti conduce la 66ª edizione dei Premi David di Donatello, in diretta martedì 11 maggio su Rai1 dalle 21.25. La cerimonia, che si svolgerà alla presenza dei candidati di tutte le categorie, sarà trasmessa dagli storici studi televisivi “Fabrizio Frizzi” e dal prestigioso Teatro dell’Opera di Roma.

LEANZA

E’ candidato nella categoria miglior truccatore con Hammamet, film di Gianni Amelio che ha ottenuto 14 candidature. C’è il truccatore Luigi Ciminellie il saronnese Andrea Leanza è candidato per il trucco prostetico o special make up con Federica Castelli per la trasformazione di Pierfrancesco Favino in Bettino Craxi

COME FUNZIONANO I PREMI

La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello assegna 22 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, nelle sale cinematografiche. Eccezionalmente per il 2020 e fino al 28 febbraio 2021, si ritengono eleggibili anche i film italiani che siano stati distribuiti con modalità alternative alla sala.

Sono 20 i Premi David per il cinema italiano: film, regia, regista esordiente, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale, produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, compositore, canzone originale, scenografia, costumista, truccatore, acconciatore, montatore, suono, effetti visivi VFX.

PRECEDENTI

L’anno scorso era in lizza insieme ai colleghi Roberto Pastore, Valentina Visintin e Lorenzo Tamburin, per il trucco de “Il primo re”.

(foto d’archivio: Leanza alla presentazione di Hammamet al cinema Pellico)