SOLARO – Un primo passo verso la riduzione del prezzo degli assorbenti che parte dalle farmacie comunali di Saronno e diventa anche un sostegno alla campagna nazionale contro la tampon tax. E’ il risultato ottenuto da Italia viva Solaro che ha declinato in chiave cittadina una battaglia di cui si parla molto a livello nazionale. A spiegare la novità Gianfranco Morelli presidente del consiglio comunale e la stessa Italia Viva Solaro che ha condiviso un testo su Facebook.

“Grazie alla sollecitazione di Italia viva Solaro, passa all’unanimità in consiglio comunale la mozione per la riduzione del prezzo degli assorbenti nelle farmacie comunali. Questa la parte finale della mozione “il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a sostenere la campagna nazionale esistente per la riduzione della cosiddetta tampon tax in Italia e a promuovere la vendita di questi prodotti a prezzo di costo nelle farmacie comunali almeno una volta a settimana”.

Non manca il commento di Morelli: “Ringrazio il gruppo consiliare insieme per Solaro per aver fatto propria la proposta di Italia Viva Solaro. Ringrazio in particolare la consigliera Awa Diagne presentatrice della mozione e la capogruppo Serena Nasta che ha redatto la mozione stessa. Ringrazio infine tutti i consiglieri comunali per aver sviluppato un positivo e proficuo dibattito”

12052021