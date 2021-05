Astuti (Pd), intervento in consiglio regionale: “Stop alle morti sul lavoro”

VARESE – “Ieri mattina a Milano ho chiesto al presidente Alessandro Fermi di poter intervenire prima dell’inizio dei lavori del consiglio regionale per parlare della piaga delle morti bianche. Ho chiesto ai miei colleghi di intestarsi questa battaglia e di cooperare affinché possa nascere una nuova cultura del lavoro basata sulla tutela della salute e su frequenti controlli nei luoghi di lavoro”. Lo sottolinea il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti del Pd.

Prosegue Astuti: “Sono soddisfatto che, solo poche ore dopo, sia passata la mozione presentata dal Gruppo Pd Lombardia, che impegna la giunta, tra le altre cose, a includere e sviluppare all’interno della proposta di modifica del sistema sanitario regionale una medicina del lavoro adeguata e strutturata in grado di prevenire gli infortuni, formare le aziende e i lavoratori e di vigilare sui luoghi di lavoro. Di fronte a queste tragedie, che lasciano sgomenti e arrabbiati, in nome dell’istituzione che siamo chiamati a rappresentare, non possiamo limitarci al cordoglio. Dobbiamo combattere questa battaglia, uniti, con i rappresentanti dei lavoratori”.

12052021