GERENZANO – Prosegue la collaborazione tra la Rsa di Gerenzano Villaggio Amico e il polo universitario dell’ospedale Luigi Sacco di Milano; fino a giugno la struttura ospiterà studenti del terzo anno del corso di laurea in Infermieristica per svolgere il tirocinio nella Rsa.

I tirocinanti, affiancati da tutor interni a Villaggio Amico, avranno l’occasione di conoscere l’organizzazione di una Rsa facendo esperienza “sul campo” per acquisire tutte le competenze pratiche del lavoro di infermiere.

“Per noi è importante collaborare con il polo universitario dell’Ospedale Sacco di Milano perché crediamo molto nella formazione di giovani risorse. È un’attività che portiamo avanti con passione da molti anni, con l’obiettivo primario di trasmettere ai giovani l’importanza di una professione che riveste un ruolo fondamentale nel percorso di cura degli ospiti e nel rapporto con le loro famiglie, ancor di più in un periodo come questo. – ha commentato Marina Indino, Direttore generale di Villaggio Amico – Proprio oggi si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, un punto di riferimento nel panorama della sanità e che ha assunto ancora più importanza dopo un anno in cui, oltre all’aspetto professionale, gli infermieri sono stati un sostegno anche morale per i nostri ospiti”.

(In foto: gli infermieri di Villaggio Amico)

12052021