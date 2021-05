SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di omaggio dell’ex assessore Maria Assunta Miglino ad Andrea Leanza per la vittoria del David di Donatello come miglior truccatore.

È stato un saronnese, ieri sera, a vincere il David di Donatello nella categoria “miglior truccatore” con il film Hammamet per aver curato lui la trasformazione di Pierfrancesco Favino in Craxi.

E qui a Saronno un po’ tutti ce l’aspettavamo, anzi ne eravamo convinti.

Perché Andrea è il più bravo, è un’eccellenza del nostro territorio. La soddisfazione è grande. Su quel palco, oltre a un giovane talentuoso c’era Saronno tutta, ad applaudire per lui.

Grazie ad Andrea e alla sua passione che gli ha permesso di essere nell’Olimpo.

Andrea è l’esempio positivo che serve ai nostri ragazzi. Perché lui ha creduto nelle sue capacità artistiche e con grande volontà ha percorso tutta la strada per arrivare lassù.

Ora a Saronno l’aspettiamo, orgogliosi di tanto onore per congratularci con lui e per festeggiare un artista a tutto tondo.

Bravo Andrea, il futuro comincia ora!

(credits Le foto sono di proprietà dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello)