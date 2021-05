Municipium, la app del Comune di Saronno è servita

SARONNO – “Un utile strumento per la comunicazione tra il Comune di Saronno e i suoi cittadini è stato attivato nei giorni scorsi ed è disponibile gratuitamente: basta entrare nello store del proprio smartphone, digitare Municipium e installare l’applicazione che viene settata in base al Comune che viene inserito, alla prima apertura dell’app, nella ricerca”. E’ l’Amministrazione civica che fa conoscere questa opportunità in più per i saronnesi.

Sottolineano dal Comune: “Grazie alle icone informative qui sotto, potete avere un assaggio delle funzioni reperibili su Municipium dove è possibile inviare segnalazioni di disservizi, rimanere aggiornati sui servizi di igiene urbana e ricevere notifiche push sulle attività e gli eventi in città”.

“Da oggi potete inviare segnalazioni, ricevere notizie, consultare il calendario dei rifiuti porta a porta di Saronno e tanto altro direttamente dal vostro smartphone” confermano dal network Municipium. Per saperne di più http://bit.ly/segnalazioni-con-municipium

