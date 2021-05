Polizia locale, Uboldo conferma l’accordo con Origgio

UBOLDO / ORIGGIO – Accordo confermato fra Uboldo ed Origgio per il comando unificato di polizia locale, che consente di migliorare l’operatività dei tutori dell’ordine sul territorio, unendo forze e risorse.

“Avanti con la convenzione tra le polizie locali di Uboldo e Origgio! Siamo molto soddisfatti che la convenzione non sia stata sciolta, come sentito in campagna elettorale, e che la nostra idea di unire le polizie locali, alla fine, sia apprezzata dall’amministrazione comunale – lo dicono i rappresentanti della lista civica Uboldo al centro – Auspichiamo ora un aumento dell’organico per la sicurezza della nostra Uboldo, con la proposta di riportare il comando in Mercantile.