SARONNO – Vaccinazioni over 40, sarà possibile partire lunedì prossimo con le prenotazioni: il via libera è stato dato dal commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo che in queste ore ha scritto a tutti i presidenti di Regione perchè provvedano con l’apertura delle prenotazioni. “Per consentire una migliore programmazione si dà facoltà di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981” ha scritto Figliuolo come sottolineando “l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano altre patologie, fino a garantirne la massima copertura”. Alcune regioni, come la Puglia, hanno già annunciato che aderiranno all’invito di Figliuolo.

Attualmente in Lombardia sono possibili le prenotazioni sino agli over 50.

(foto: al centro il generale Francesco Figliuolo)

