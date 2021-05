SARONNO – “Una gioia immensa”. Inizia così la nota di Luciano Silighini che si complimenta con Andrea Leanza per la vittora del David di Donatello come miglior trucco nel film Hammamet.

“Ho aspettato davanti alla tv stretto al cuscino il momento dell’apertura della busta. Avevo sentito Andrea un’oretta prima e ci siamo dati appuntamento al suo ritorno per festeggiare dicendogli “Ti aspetto per il caffè e porta il David che stasera vincerai” è così è stato”.

E continua: “Sono felicissimo. Quando premiai l’amico Andrea Leanza a settembre durante il Premio Cultura mi sono augurato che finalmente la città di Saronno possa dare la giusta immagine e anche aiuto a quei tanti figli di questa città che nell’arte emergono sia in Italia che nel resto del mondo. Andrea Leanza è un orgoglio saronnese che porta nel cinema il nome della nostra città ad Hollywood. Lui come gli straordinari pittori, scultori, registi e attori che abbiamo in città devono essere valorizzati e aiutati”.

E torna a parlare del rapporto della città con il cinema: “Saronno non è solo la città dell’amaretto e delle tante bellezze architettoniche ma è una grande realtà che sta prendendo sempre più piede nel cinema e nell’arte italiana. Non perdiamo più le grandi occasioni che la settima arte ci da e torniamo a fare cultura di alto livello dopo anni di oblio e non considerazione”