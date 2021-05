Su il sipario anche al teatro di Limbiate

LIMBIATE – Dopo più di 15 mesi di chiusura, alla fine di maggio riapre il teatro comunale di via Valsugana, con il recupero degli spettacoli in calendario per la stagione teatrale 2019/2020.

Si riparte dai bambini, dai più piccoli, con l’appuntamento di domenica 30 maggio alle 16: “Hook e Peter Pan” messo in scena dall’amata Compagnia All Crazy & Sold Out, già protagonista di tanti spettacoli andati in scena al comunale di Limbiate. Chi aveva già il biglietto, acquistato a marzo 2020, dovrà portarlo con sé per l’ingresso, mentre per nuove prenotazioni, la biglietteria è online: [email protected]

Il secondo recupero programmato è, in realtà, una sostituzione: venerdì 18 giugno, alle 21, sarà proposta la commedia “Partenza in salita”, con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi, in sostituzione dello spettacolo programmato in calendario “3 papà per un bebé”: chi aveva il biglietto o, in abbonamento, quest’ultimo titolo, potrà entrare a teatro venerdì 18.

Ancora da riorganizzare gli appuntamenti con “50 sfumature di Pino” e “Hollywood Burger”.

