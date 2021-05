SARONNO – Giornata di festa, in famiglia e con gli amici sulla base delle norme anti-covid in vigore, anche per la comunità islamica saronnese che questa mattina ha celebrato con la preghiera dell’Eid la conclusione del mese più sacro per la propria fede religiosa, quello del Ramadan. Alle 7, al centro islamico di via Grieg, c’è stato anche un nomento di preghiera, con ingresso avvenuto secondo le normative della Zona gialla dell’emergenza coronavirus.

Per i volontari del centro islamico il secondo Ramadan vissuto in modo molto particolare, proprio per via dell’emergenza covid, senza quegli eventi – anche di incontro con la città – che ormai erano diventati una tradizione. Non si è fermato comunque l’impegno per la solidarietà, anche attraverso l’acquisto e la distribuzione di derrate alimentari per le famiglie saronnesi più bisognose.

Come spiega Wikipedia:

nella cultura islamica, la ʿīd al-fiṭr (Eid) è la seconda festività religiosa più importante; quale segno di gioia per la fine di un lungo periodo di digiuno, viene celebrata alla fine del mese lunare di ramaḍān.

